В ЛНР сообщили о наемниках из Грузии и Польши в Северодонецке и Лисичанске

Помощник МВД ЛНР Киселев рассказал о польских и грузинских наемниках в республике

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о польских и грузинских наемниках в Лисичанске и Северодонецке. Об этом рассказал помощник МВД ЛНР Виталий Киселев, передает РИА Новости.

По данным разведки республики, в районах Северодонецка и Лисичанска было замечено до двух групп грузинского батальона, а также группа польских наемников примерно из 120 человек.

Киселеву доложили о потерях грузинского легиона, среди которых примерно пять раненых. «В дальнейшем данное подразделение переместилось в Мирную Долину, где в результате огневого поражения со стороны подразделений Союзных сил, понесли безвозвратные потери в количестве 15 человек и 30 раненых, в том числе и командир подразделения!» — добавил он.

Кроме того, сотрудник ведомства отметил присутствие в республике французских и американских наемников. «Также были замечены азиаты или арабы, но их немного, около 5-6 человек», — сказал он.

Ранее помощник главы МВД ЛНР поделился, что на юге Лисичанска на пикапах передвигается группа наемников из США. По его словам, силы Народной милиции республики задержали под городом 12 иностранных наемников, пытавшихся бежать из окруженного пункта.