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Разведка ЛНР сообщила о маршруте американских наемников в Северске

Помощник МВД ЛНР Киселев рассказал, что разведка отследила американских наемников в ДНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) отследила маршрут американских наемников в городе Северск Донецкой области. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС.

По данным разведки, сначала наемники из США расположились в одной из школ города, после чего перешли в село Серебрянка. «В ночь они возвращаются в Северск», — добавил Киселев.

Он также сообщил, что американцы полностью контролируют действия одной из группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующейся в Северске.

«Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск (город в Донецкой области, находится под контролем ВСУ - прим. «Ленты.ру»)», — добавил сотрудник ведомства.

Ранее Киселев сообщил, что в подконтрольном Украине городе Северске находятся почти 200 иностранных наемников.

В свою очередь боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Малой» сообщил, что наемники и Грузии, Великобритании и Армении воевали на химкомбинате «Азот».

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Алевтина Запольская
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