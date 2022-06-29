Стали известны возможные причины гибели звезды «Скорой помощи» Мэри Мары

Названы возможные причины утопления звезды сериала «Скорая помощь» Мэри Мары

Стали известны возможные причины утопления звезды сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мары. Об этом сообщает TMZ.

Представитель актрисы Крейг Дорфман рассказал изданию, что патологоанатомы обнаружили на лице актрисы ссадины, которые могут свидетельствовать о тупой травме головы. По названной версии следствия, Мара могла поскользнуться, выходя из воды, потерять сознание и захлебнуться. По словам правоохранительных органов, криминальный характер смерти артистки исключен.

Семья погибшей звезды рассказала, что Мара часто проводила время на пляже и хорошо знала реку Святого Лаврентия, где и было обнаружено ее тело. Близкие также добавили, что в момент гибели актриса не могла находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.

Во вторник, 28 июня, стало известно о смерти звезды сериалов «Скорая помощь» и «Кости». Мэри Мара скончалась на 62-м году жизни в результате утопления.

Актриса дебютировала в кино в 1989 году в фильме «Убийство в Преппи». В 2003 году Мара сыграла в короткометражном фильме «Эм и я», после чего была удостоена премии международного кинофестиваля «Ангел» за лучшую женскую роль второго плана.