Белый дом анонсировал встречу Байдена с Эрдоганом

Белый дом сообщил, что Байден встретится с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Мадриде

Администрация президента США Джо Байдена анонсировала его встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 29 июня на полях саммита НАТО в Мадриде, сообщает ТАСС.

В Белом доме также добавили, что американский лидер хочет поднять тему коллективной обороны и безопасности Североатлантического альянса, а также обсудить ряд важных вопросов, касающихся отношений Анкары и Вашингтона. Встреча должна начаться в 17:45 по местному времени (18:45 мск).

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Также канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте подтвердила, что Анкара решила поддержать вступление двух стран в альянс.

В канцелярии президента Турции рассказали, что Анкаре удалось добиться от Швеции и Финляндии желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в альянсе были устранены.