В Подмосковье потребуют приостановить работу завода из-за вредных выбросов

Росприроднадзор потребует приостановить работу АО «Москокс» в Подмосковье

Росприроднадзор подаст судебный иск к «Московскому коксогазовому заводу» (АО «Москокс») в подмосковном городе Видное и потребует приостановить деятельность предприятия. Возможное разбирательство связано с выбросами вредных веществ, сообщают «Ведомости».

Завод производит кокс, бензол и каменноугольную смолу, продукция в основном предназначена для сферы металлургии. Ведомство направило в Видновский городской суд иск на отзыв разрешения завода на загрязняющие выбросы. Иск о приостановке работы находится в процессе подготовки.

В Росприроднадзоре заявили о необходимости провести на предприятии модернизацию оборудования, актуализировать технологические регламенты и в соответствии с ними выстроить техпроцессы. Юрист Юрий Федюкин предположил, что работа завода может быть остановлена на срок до 90 дней.

По словам главы ведомства Светланы Радионовой, в течение последних двух лет на заводе проходили надзорные мероприятия, в результате которых были зафиксированы превышения допустимой концентрации вредных веществ — в 2022 году о нарушениях составили 12 протоколов.

В июле 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работа Московского коксогазового завода может быть приостановлена с целью защиты граждан от негативного влияния окружающей среды. По его словам, за год властям поступило почти 800 жалоб на работу завода — жители жаловались на сильные химические запахи.