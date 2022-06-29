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Под Киевом заминированный мост взорвался из-за молнии

«Страна»: под Киевом из-за попадания молнии взорвался заминированный мост через Ирпень

Фото: страница Владимир Подкурганный в соцсетях

В селе Демидов под Киевом молния попала в заминированный мост через реку Ирпень. В результате сдетонировала одна из мин, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна».

Как сообщает издание, мост был взорван в ходе боевых действий в феврале, но затем восстановлен. По словам очевидцев, молния ударила по мине у опоры моста.

Отмечается, что в это время по мосту ехал автомобиль, местные жители сообщают о пострадавших. Движение по мосту приостановлено.

Ранее сообщалось, что украинские военные, ехавшие на автомобиле на высокой скорости по мосту, вылетели в воду, забыв, что они этот мост подорвали, чтобы замедлить движение российских войск.

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Алевтина Запольская
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Под Киевом заминированный мост взорвался из-за молнии
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