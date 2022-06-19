Украинские военные вылетели на автомобиле в водоем с подорванного ими же моста

Украинские военные вылетели на автомобиле в водоем с подорванного ими же ранее моста

Украинские военные, которые ехали на автомобиле на высокой скорости по мосту, вылетели в воду, забыв, что сами же ранее подорвали его. Кадры их конфуза опубликовал Telegram-канал «Заря».

На видео видно, как украинские солдаты с оружием в руках едут по трассе и общаются друг с другом. В один момент, после того, как они объехали расположенные на мосту шлагбаумы и ежи, военнослужащие сорвались в водоем прямо на машине. На последних кадрах можно увидеть их падение и опоры моста на заднем фоне.

«ВСУшники решили прокатиться с ветерком, но забыли что уже взорвали мост, чтобы замедлить продвижение русских войск. В итоге свалились в воду», — сказано в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с шевронами, снятыми с украинских венных в населенном пункте Метелкино в Луганской народной республике (ЛНР). По словам Кадырова, это была важная стратегическая точка для ВСУ, «которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга».