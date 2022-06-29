Издание лауреата Нобелевской премии закрыли

Власти Филиппин закрыли издание Rappler, основанное нобелевским лауреатом Марией Ресса

Власти Филиппин приняли решение о закрытии издания Rappler, основанного журналисткой, лауреатом Нобелевской премии мира Марией Ресса. Об этом сообщает CNN.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин в среду выпустила приказ, в котором подтвердила решение отозвать свидетельство о регистрации у Rappler, принятое в январе 2018 года. В нем утверждается, что издание Ресса находится под контролем своего инвестора — американской компании Omidyar, чем нарушает закон страны.

Представители Rappler отрицают иностранное влияние на издание. Ресса заявила, что сотрудники СМИ намерены оспаривать решение властей. «Это запугивание. Это политическая тактика. (...) Мы (команда Rappler — прим. «Ленты.ру») не собираемся добровольно отказываться от своих прав. (...) Я продолжаю настаивать на этом, потому что, когда вы откажетесь от своих прав, вы никогда не сможете вернуть их», — сказала журналистка.

В октябре прошлого года сообщалось, что Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира. Награды удостоили и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В Нобелевском комитете отметили, что присудили журналистам премию «за усилия по защите свободы слова».

В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин обнаружила у Rappler нежелательный иностранный контроль после передачи Omidyar депозитарных расписок — ценных бумаг, удостоверяющих право владения акциями. В том же году апелляционный суд Филиппин поддержал выводы комиссии. В инстанции сочли, что передача изданием ценных бумаг американской компании нарушила конституцию страны, запрещающую иностранцам владеть филиппинскими СМИ. После этого у издания отозвали свидетельство о регистрации. Несмотря на это, редакция Rappler продолжила работать.

Rappler — издание, основанное в 2012 году Марией Ресса. СМИ критически освещало работу администрации президента Филиппин Родриго Дутерте, за что подвергалось нападкам со стороны властей. Сотрудникам издания запрещали писать о мероприятиях главы государства и посещать брифинги для прессы.