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Издание лауреата Нобелевской премии закрыли

Власти Филиппин закрыли издание Rappler, основанное нобелевским лауреатом Марией Ресса
Мария Ресса

Мария Ресса. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Власти Филиппин приняли решение о закрытии издания Rappler, основанного журналисткой, лауреатом Нобелевской премии мира Марией Ресса. Об этом сообщает CNN.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин в среду выпустила приказ, в котором подтвердила решение отозвать свидетельство о регистрации у Rappler, принятое в январе 2018 года. В нем утверждается, что издание Ресса находится под контролем своего инвестора — американской компании Omidyar, чем нарушает закон страны.

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Представители Rappler отрицают иностранное влияние на издание. Ресса заявила, что сотрудники СМИ намерены оспаривать решение властей. «Это запугивание. Это политическая тактика. (...) Мы (команда Rappler — прим. «Ленты.ру») не собираемся добровольно отказываться от своих прав. (...) Я продолжаю настаивать на этом, потому что, когда вы откажетесь от своих прав, вы никогда не сможете вернуть их», — сказала журналистка.

В октябре прошлого года сообщалось, что Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира. Награды удостоили и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В Нобелевском комитете отметили, что присудили журналистам премию «за усилия по защите свободы слова».

В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин обнаружила у Rappler нежелательный иностранный контроль после передачи Omidyar депозитарных расписок — ценных бумаг, удостоверяющих право владения акциями. В том же году апелляционный суд Филиппин поддержал выводы комиссии. В инстанции сочли, что передача изданием ценных бумаг американской компании нарушила конституцию страны, запрещающую иностранцам владеть филиппинскими СМИ. После этого у издания отозвали свидетельство о регистрации. Несмотря на это, редакция Rappler продолжила работать.

Rappler — издание, основанное в 2012 году Марией Ресса. СМИ критически освещало работу администрации президента Филиппин Родриго Дутерте, за что подвергалось нападкам со стороны властей. Сотрудникам издания запрещали писать о мероприятиях главы государства и посещать брифинги для прессы.

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Евгения Наумова
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