В Госдуме предрекли создание новых военных союзов из-за политики расширения НАТО

Депутат ГД Шхагошев заявил, что политика НАТО приведет к созданию новых военных союзов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости рассказал, что НАТО ведет достаточно провокационную политику расширения и предрек создание на этом фоне новых военных союзов. Также, по его мнению, это может привести к расколу в НАТО и ЕС.

«Учитывая поведение НАТО на современном этапе, провокационная политика альянса может попросту укрепить обороноспособность Китая, Индии и других стран, а также способствовать созданию новых военных союзов», — заявил политик.

Кроме того, по словам депутата, расширение альянса может вызвать «детонационный» эффект, при котором разногласия внутри Евросоюза и НАТО между странами будет усиливаться. Он также добавил, что принятие в альянс Швеции и Финляндии является лишь формальным расширением, из-за которого в будущем возникнут большие проблемы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он считает, что членство стран сделает альянс «сильнее и безопаснее».