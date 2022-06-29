Apple перевыпустит «недооцененный» MacBook

iDrop News: Apple может воскресить 12-дюймовый MacBook

Началась разработка засекреченного MacBook с 12-дюймовым дисплеем. Об этом сообщает издание iDrop News.

Журналисты медиа ссылаются на отчет автора Bloomberg Марка Гурмана, который заявил, что Apple работает над новым MacBook с 12-дюймовым экраном. По информации специалистов, американская компания может воскресить MacBook, который был представлен в 2015 году.

Упрощенный девайс вышел с 12-дюймовым Retina-дисплеем, процессором Intel и весом около одного килограмма. Также устройство не получило активного охлаждения. По словам авторов, Apple позиционировала девайс как портативный компьютер для широкого круга пользователей и теперь может перевыпустить «недооцененный» в свое время аппарат.

В заметке говорится, что компьютер появился в неудачное время: девайс отличался слабой производительностью, коротким временем автономной работы и наличием проблемной клавиатуры. Авторы считают, что недостатки 12-дюймового MacBook, который был снят с производства в 2019 году, можно устранить с помощью нового фирменного процессора серии M.

«Если Apple действительно воскресит 12-дюймовый MacBook, надеюсь, на этот раз она не совершит ту же ошибку», — отметили журналисты. По их мнению, в этом случае пользователи Apple получат новый недорогой компьютер в линейке.

Apple представила новое поколение MacBook Air на конференции WWDC 2022 в начале июня. Устройство получило 13,6-дюймовый дисплей с яркостью до 500 нит и вырезом под фронтальную камеру, порт зарядки MagSafe с двумя портами USB-C.