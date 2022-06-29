В Турции отказались считать соглашение с Финляндией и Швецией унижением

Политолог Унал отказался считать соглашение Турции с Финляндией и Швецией унижением

Турция получила все, что хотела, по итогам соглашения с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог отказался считать компромисс унижением для Турции, подчеркнув, что это, напротив, успех турецкой дипломатии. По его словам, трехсторонний меморандум затронул не только Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, но и ее сирийских союзников, курдский Демократический союз (PYD) и Отряды народной самообороны (YPG). Кроме того, Финляндия и Швеция обязались не оказывать поддержку организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), которого Турция обвиняет в попытке госпереворота в 2016 году.

Унал предположил, что подобное развитие событий станет «прелюдией» к жесткой и принципиальной политике Турции внутри НАТО. По его словам, Анкара уже сейчас ведет переговоры с Вашингтоном по поводу поддержки последним курдских формирований в Сирии. «Турция будет все чаще возражать по тем шагам, которые хотели бы предпринять другие страны НАТО — США и их близкие союзники. Особенно это будет касаться вопросов, которые затрагивают национальные интересы Анкары: вроде той же РПК, Кипра и так далее», — отметил специалист.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса в Мадриде, 28 июня, сторонам все же удалось прийти к соглашению. Сообщалось, что Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.