Уточнен статус Финляндии и Швеции в НАТО после саммита

HS: Финляндия и Швеция станут членами-наблюдателями в НАТО по итогам саммита

Финляндия и Швеция могут присоединиться к НАТО в качестве членов-наблюдателей на саммите альянса, который проходит в Мадриде. Будущий статус стран в блоке уточнила газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на анонимный официальный источник.

По информации издания, все 30 стран-членов НАТО должны провести переговоры о присоединении с Финляндией и Швецией. При этом отмечается, что в альянсе нет прописанных правил ведения переговоров о вступлении и четких критериев членства для государств.

HS пишет, что после переговоров страны-члены НАТО подписывают документ, которые сделает Финляндию и Швецию наблюдателями Североатлантического альянса. Уточняется, что гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора блока не распространяются на членов-наблюдателей.

При этом государства смогут участвовать практически во всех заседаниях НАТО, за исключением встреч по ядерному планированию и о расширении альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм вступят в Североатлантический альянс 29 июня. Он также заверил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования.