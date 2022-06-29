Россиянам назвали стоимость отдыха в июле в популярных городах страны

Ostrovok.ru: ночь в отеле Санкт-Петербурга или Сочи в июле обойдется от 4,2 тысячи рублей

Самое бюджетное размещение в июле туристы могут найти в Москве — ночь в отеле в среднем обходится в 3,4 тысячи рублей в сутки. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса онлайн-бронирования жилья Ostrovok.ru, сообщают «Известия».

В топ-10 популярных городов страны, где россияне собираются отдохнуть в июле, вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Казань, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала. При этом Санкт-Петербург и Сочи стали самыми дорогими для проживания — сутки в гостинице обойдутся от 4,2 и 4,3 тысячи рублей соответственно.

Вторым по доступности для путешественников оказался Ростов-на-Дону — 3,5 тысячи рублей за ночь, следом идет Махачкала — 3,7 тысячи, Нижний Новгород — 3,9 тысячи. В Казани, Анапе и Калининграде в арендовать жилье в среднем можно за четыре тысячи рублей в сутки, в Геленджике — за 4,3 тысячи рублей.

Отмечается, что самые продолжительные бронирования туристы делают в отелях Анапы (восемь ночей), самые короткие — в Ростове-на-Дону (одна ночь). Чаще всего россияне отдают предпочтения трехзвездочным отелям — 24 процента респондентов выбрали этот вариант в опросе, апартаменты арендуют в 19 процентах случаев, гостевые дома — в 14 процентах случаев. За ними идут гостиницы без звезд — 11 процентов, объекты с категорией две и четыре звезды — по восемь процентов.

Ранее стало известно, что стоимость авиабилетов по России в летние месяцы заметно снизилась — в среднем до 7,2-8,7 тысячи рублей за перелет в одну сторону. Перевозчики таким образом стараются выполнить поручение президента Владимира Путина по сохранению годового объема перевозок в 100 миллионов пассажиров.