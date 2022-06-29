Названа цель возможной отмены штрафов за мелкие нарушения ПДД в России

Депутат Колесник: отмена штрафов за мелкие нарушения ПДД поможет выявлению серьезных

Проект закона об отмене штрафов за мелкие нарушения ПДД действительно разработан, подтвердил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил цель инициативы.

Ранее о разработанных в Госдуме поправках, предусматривающих отмену штрафом за ряд мелких нарушений ПДД и ужесточение ответственности за серьезные проступки, сообщили «Известия».

По словам Колесника, законопроект об отмене штрафов касается таких мелких нарушений, которые не должны приводить к ухудшению безопасности движения, а именно случаев, когда кто-то не включил поворотник, едет с заляпанным номером или легкими неисправностями машины, не влияющими на управляемость.

Если же человек не включит поворотник и по этой причине произойдет ДТП, это может являться отягчающим обстоятельством, уточнил депутат. «Это то же самое, что у нас разрешена скорость на 20 километров больше, чем указано на знаке. За это не штрафуют, но если происходит ДТП, то это является отягчающим обстоятельством, тут совершенно все четко предусмотрено», — отметил он.

Для чего необходим законопроект

Во-первых, у нас сейчас не так много проверяющих на дорогах, и если они будут проверять все маленькие нарушения, которые не влияют на безопасность движения, то могут пропустить что-то крупное, объяснил депутат.

Во-вторых, в том, чтобы дергать людей по мелочи, больше показухи. Нужно остановить, сделать замечание — человек может сам не заметить, что у него поворотник не работает. Иногда, например, человек получает административное наказание за это, а потом идет в органы прокуратуры, пытается устроиться в Следственный комитет, а это является проблемой и основанием для отказа. Я такие случаи знаю. Зачем портить людям судьбу? Андрей Колесник депутат Госдумы

Проект нового закона предполагает отказ от штрафов для водителей за не пройденный техосмотр, грязный номер, забытые дома права или документы на машину, не включенный указатель поворота. При этом предусматривается введение более строгих наказаний за непристегнутый ремень и повторное превышение скорости на 40-60 километров в час.

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением лишить злостных нарушителей правил дорожного движения скидки на штрафы. Соответствующие законопроекты внесли в нижнюю палату российского парламента в мае и приняли в первом чтении в середине июня.