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В Кремле назвали хамством высказывание Уоллеса в адрес Путина

Песков: высказывание Уоллеса бросает тень на страну, которую он представляет

Фото: Heikki Saukkomaa / Globallookpress.com

Заявление министра обороны Великобритания Бена Уоллеса в адрес российского лидера Владимира Путина является хамством, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», — заявил представитель Кремля.

Песков с сожалением констатировал, что Уоллес не одинок в своем «агрессивном бескультурье». По его мнению, такие чиновники не решают проблемы, а лишь создают их.

Ранее Бен Уоллес заявил, что Россия вполне реально может напасть на европейские страны, подчеркнув, что Москва является «наиболее актуальной и непосредственной угрозой» для Европы и ее союзников. Кроме того, он обратился к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет к 2028 году.

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Варвара Кошечкина
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