На ПМЮФ обсудили вопросы цифровизации права

Десятый Петербургский международный юридический форум проходит с 29 июня по 1 июля

Цифровизация права должна упростить жизнь юристов и общества, но идеализировать IT нельзя, поскольку технология не способна полностью заменить право. Об этом заявил главный редактор журнала «Цифровое право» Максим Иноземцев на сессии «Кадры — наше все: подготовка и развитие специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и кибербезопасности», состоявшейся в рамках Х международного юридического форума. Ключевая тема мероприятия — «Остаться в праве», а темой пленарного заседания — «Право в многополярном мире». РАПСИ является генеральным информационным партнером ПМЮФ и организатором дискуссии о подготовке цифровых юристов.

«Я замечаю, что от цифровизации бывают завышенные и излишние ожидания. Даже иногда «фетишизация» IT-права. Цель этого процесса — сделать жизнь проще, но нам важно помнить, что технология не способна полностью заменить право», — отметил он.

Он приводит пример с человеческими ошибками при переводах средств и проверкой дееспособности субъекта, где нельзя полагаться только на технологию. Однако программы и сервисы позволяют создать юридические документы и даже написать текст для выступления в суде, говорит эксперт. Это увеличивает доступность правосудия, а цена юридических услуг снижается.

«Помните, как говорил футболист Андрей Аршавин: «Ваши ожидания — ваши проблемы»? Мы так не можем сказать бизнесу при подготовке юристов в цифровой сфере. Подбор курсов и кадровый состав должны соответствовать высокому уровню ожиданий будущих работодателей и клиентов», — сказал академический руководитель образовательной программы «Цифровое право» НИУ-ВШЭ Александр Савельев.

Проверка подготовленного специалиста должна проходить боем, считает эксперт. Цифровой юрист, по его словам, должен погрузиться в работу с командой других IT-специалистов и с помощью стресс-теста понять, есть ли у него базисные умения: фундаментальные знания, быстрота реакции и возможность адаптироваться.

Также на форуме обсуждались вопросы цифрового права. Юристы не должны делиться на «цифровых» и «не цифровых», поскольку сейчас существует необходимость разбираться в современном праве хотя бы на минимальном уровне, заявила вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян.

«Часто "цифру" воспринимают как что-то простое и игровое. Мало кто думает о цифровой гигиене - юристы должны разъяснять важность технологий и важность защиты персональных данных. Есть необходимость переводить эти якобы "несерьезные" отношения в жизненно важную сферу. Из этого следует, что юристы не должны делиться на "цифровых" и "не цифровых". Каждый должен разбираться в IT и объяснять руководству бизнеса базовые вещи», — заявила эксперт на дискуссии. Также она заметила, что многие предприниматели и работники до сих пор не понимают термины, стараясь не замечать важность цифровизации.

Правоведы пока не договорились о фундаментальных категориях цифрового права и не понимают что выбрать: сохранить традиционное право с переобучением «старых» юристов под новые реалии или готовить новый тип правоведов под цифровую трансформацию, заявила директор центра цифровой экономики МГИМО РФ Элина Сидоренко.

Участники форума также обсудили рынок криптовалют. Депутат Антон Горелкин, в частности, отметил, что регуляция рынка криптовалют определяет отношение молодых людей и молодых специалистов к государству.

«Есть поручение президента по созданию правовой базы по криптовалюте. Рабочими группами обсуждается ее использование для трансграничных расчетов… Мы не можем игнорировать криптовалюту. Для молодых людей поколения Z реакция государства на нее особо важна, поскольку она определяет их ответное отношение к государству», — сказал член Комитета по информационной политике.

Парламентарии ориентируются на взвешенный подход в регуляции криптовалют, поскольку он способен сохранить потенциал сферы. Депутаты хотят создать удобные условия для молодых предпринимателей и специалистов. «Специалисты молодые, начинающие свой путь в индустрии, — их мнение на регуляцию криптовалют нельзя игнорировать. Они должны чувствовать себя комфортно. Мы должны идти по пути институционализации правил», — заключил Горелкин.

Десятый Петербургский международный юридический форум проходит с 29 июня по 1 июля.

