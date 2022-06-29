Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Великобритания ввела санкции против миллиардера Владимира Потанина

Великобритания ввела санкции против российского миллиардера Владимира Потанина

Кадр: Общероссийский гражданский форум / YouTube

Великобритания вводит санкции против российского миллиардера Владимира Потанина, следует из сообщения на сайте правительства страны.

В публикации указывается, что Потанин, располагая вторым по размеру состоянием в России, продолжает «поддерживать режим [президента Владимира] Путина».

В конце апреля стало известно, что компания Потанина «Интеррос» приобретает 35 процентов акций в TCS group, принадлежавшей Олегу Тинькову. Тогда Потанин подчеркивал, что компания заинтересована в лидирующей позиции группы «Тинькофф» на банковском рынке.

До того сообщалось, что «Интерросу» перейдет также Росбанк, принадлежавший Societe Generale. В мае было объявлено о завершении сделки.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Саммит НАТО призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине
В Таиланде захотели запустить чартерные рейсы в Россию
В ЛНР заявили о «ювелирной работе» сил республики на «Азоте»
Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям Киева
Президент Болгарии не смог назвать причины высылки российских дипломатов
Попавший в смертельное ДТП сын бизнесмена из Крыма снимал дрифты на BMW на видео
Великобритания ввела санкции против миллиардера Владимира Потанина
Индия начала платить России необычным способом
Глава Приднестровья назвал провокацией обвинения в подготовке удара по Украине
Невеста случайно купила платье Dolce & Gabbana за шестую часть цены
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.