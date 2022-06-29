Великобритания ввела санкции против миллиардера Владимира Потанина

Великобритания ввела санкции против российского миллиардера Владимира Потанина

Великобритания вводит санкции против российского миллиардера Владимира Потанина, следует из сообщения на сайте правительства страны.

В публикации указывается, что Потанин, располагая вторым по размеру состоянием в России, продолжает «поддерживать режим [президента Владимира] Путина».

В конце апреля стало известно, что компания Потанина «Интеррос» приобретает 35 процентов акций в TCS group, принадлежавшей Олегу Тинькову. Тогда Потанин подчеркивал, что компания заинтересована в лидирующей позиции группы «Тинькофф» на банковском рынке.

До того сообщалось, что «Интерросу» перейдет также Росбанк, принадлежавший Societe Generale. В мае было объявлено о завершении сделки.