Премьер Британии Джонсон призвал НАТО увеличить расходы на оборону из-за будущих угроз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал, чтобы страны-члены НАТО увеличивали расходы на военные нужды в свете событий на Украине. Об этом сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на выдержки из речи главы британского правительства.

Так, премьер Британии утверждает, что в ближайшие 10 лет угрозы вокруг НАТО будут лишь нарастать. «Нам необходимо, чтобы все союзники поглубже покопались [в своих резервах] с целью усилить сдерживание и обеспечить оборону в предстоящее десятилетие», — говорится в заявлении.

Также указывается, что сама Великобритания тратит 2,3 процента ВВП на военные нужды. В то же время в предвыборной программе правящей Консервативной партии от 2019 года содержался пункт, гласивший, что власти планируют ежегодно выделять на оборону средства, доля которых от ВВП превышала бы на 0,5 процента показатели инфляции.

Ранее Джонсон призвал G7 и НАТО не поощрять «плохой мир» на Украине. «Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой», — передал премьер послание «коллегам из G7 и НАТО».