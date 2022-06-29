Смартфоны получат функцию игровых консолей

ARM анонсировала чип для смартфонов с поддержкой трассировки лучей

ARM представила первый графический чип для смартфонов, который поддерживает функцию трассировки лучей. Об этом сообщает издание The Verge.

Анонсированный процессор Immortalis-G715 оказался первым подобным на рынке, который получил отличительную особенность игровых консолей. По словам журналистов, данный компонент позволит сделать будущие смартфоны и планшеты более производительными и привлекательными для геймеров.

Новое устройство основано на базе графического процессора Mali — в частности, его используют такие производители, как Samsung и MediaTek. По сравнению с предыдущими процессорами, Immortalis-G715 может обеспечить прирост мощности на 15 процентов.

«Мы решили внедрить аппаратную поддержку трассировки лучей сейчас на Immortalis-G715, потому что наши партнеры, оборудование и экосистема разработчиков готовы», — отметил представитель ARM Энди Крейген. «Мы считаем, что эта технология занимает прочное место, но на это потребуется время», — заявил инженер ARM Пол Уильямсон.

По мнению журналистов, переход ARM к поддержке аппаратной трассировки лучей на своих графических процессорах является важным шагом для мобильных игр для Android. В настоящее время данная опция доступна только на процессорах, которыми комплектуются флагманские игровые приставки.

Осенью 2021 года стало известно, что Samsung выпустит мобильный процессор Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 и поддержкой функции трассировки лучей. Чип был представлен в начале 2022 года.