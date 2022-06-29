В России изменился порядок регистрации недвижимости

Юрист Паюшин напомнил, что в России с 29 июня изменился порядок регистрации недвижимости

В России с 29 июня изменился порядок регистрации прав на недвижимость. Об этом напомнил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, передает РИА Новости.

Согласно нововведениям, Росреестр прекращает принимать заявления по почте, теперь их можно подать только в бумажном виде при личном обращении в ведомство или МФЦ.

Юрист отметил, что ранее документы заполнял сам заявитель и после заверения у нотариуса мог направить их почтой. Однако, по его словам, на практике, после появления возможности подачи через МФЦ, так никто не делал,

Также россияне могут самостоятельно подавать заявления в электронной форме, например, через сайт Росреестра или госуслуги.

Ранее налоговый юрист Екатерина Болдинова рассказала, что семья с двумя и более детьми должны будут заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья в том числе в случае, если новая недвижимость не улучшит их жилищные условия.