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Семьям с детьми назвали условия для освобождения от налога на продажу жилья

Юрист Болдинова: семьи с детьми не будут платить НДФЛ при соблюдении условий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Семья с двумя и более детьми должны будут заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья в том числе в случае, если новая недвижимость не улучшит их жилищные условия. Об этом РИА Новости рассказала налоговый юрист Екатерина Болдинова.

С начала 2022 года семьи получили право не платить налог при продаже жилья, а время, в течение которого оно находилось в собственности, не учитывалось. Однако для родителей назвали ряд условий. Льгота распространяется на семьи с детьми до 18 лет или до 24 лет, если они учатся на очной форме обучения.

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«Кроме того, кадастровая стоимость жилья должна не превышать 50 миллионов рублей, а члены семьи не владеть более 50 процентами в праве собственности на иное жилье, площадь которого превышает площадь купленного взамен старого», — уточнила Болдинова. Налогоплательщикам также нужно будет приобрести новый объект до 30 апреля следующего года, в случае долевого строительства — оплатить полную стоимость жилья.

Семьям не нужно подавать налоговую декларацию. Однако им придется предоставить подтверждение соблюдения всех критериев, если у профильного ведомства возникнут вопросы о сделке.

В декабре 2021 года руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев заявил, что родители или законные представители несовершеннолетних детей обязаны платить за них налог на доход физических лиц при продаже жилья или доли в нем, однако есть ряд случаев, когда родители могут не платить НДФЛ.

Нина Ташевская
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