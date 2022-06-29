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69-я параллель

В российском регионе оцифруют древние наскальные рисунки

Музей письменности и Медиацентр СВФУ оцифруют древние наскальные рисунки в Якутии

Фото: пресс-служба СВФУ

Музей письменности и Медиацентр Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) приступили к работе по оцифровке древних наскальных рисунков в Якутии. Об этом сообщает портал GoArctic.

До этого специалисты при поддержке Русского географического общества (РГО) провели экспедицию на территории Олекминского района республики. В рамках мероприятия в российском регионе они исследовали памятник наскального искусства Суруктаах Хайа на реке Марха.

Главный хранитель фондов Музея письменности СВФУ Евгений Горохов уточнил, что удалось провести фото- и видеофиксацию местности Чинкийэн на реке Туолба. «Всего отсняли более 800 рисунков. Их мы сгруппируем и подготовим к ним описания», —заверил он.

Предполагается, что увидеть оцифрованные наскальные рисунки можно будет осенью. Кроме того, специалисты планируют создать отдельную виртуальную прогулку по местности Чинкийэн на реке Туолба. Известно, что там в 1937 году впервые в мире были добыты сотни литров кембрийской нефти из древних верхнедокембрийских отложений. Кембрийская нефть считается самой древней, добавил Горохов.

Ранее в Амурской области запустили виртуальные экскурсии к наскальным рисункам древних людей. Отправиться на подобную экскурсию можно при помощи шлема виртуальной реальности. Чтобы подготовить ее, специалистам пришлось поехать в реальные экспедиции к восьми писаницам (труднодоступным наскальным рисункам), отснять их в формате 360 градусов, а затем оцифровать полученные изображения, снабдить их комментариями и загрузить в программу. В общей сложности на проведение этой работы ушло около года.

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Анна Щербакова
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