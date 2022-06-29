Россиянина осудят за хищение миллионов при постройке моста через Енисей

Россиянина осудят за многомиллионное мошенничество при постройке моста через Енисей

Россиянина осудят за многомиллионное хищение при постройке моста через Енисей — мужчина выводил бюджетные деньги мошенническим путем. Об этом в среду, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, с 2016 по 2018 год мужчина незаконно возводил новые строения и реконструировал существующие на участках, определенных и изъятых под застройку моста. Чтобы получить на них техническую документацию, он сообщал кадастровому инженеру ложные сведения.

Затем фигурант завышал их стоимость, производя самостоятельную оценку. После того как стоимость объектов превышала ранее проведенные расчеты на момент изъятия, он обращался в суд с требованием о взыскании из местного бюджета стоимости объектов. С помощью подложных документов обвиняемый делал так, чтобы суд принимал решения об увеличении выкупной цены. Но в двух случаях был установлен факт отсутствия каких-либо объектов на момент их изъятия.

Общий ущерб от действий мошенника составил 32 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Мировая история санкций



