Взбешенный детьми на самокатах россиянин открыл стрельбу во дворе жилого дома

Житель Калининграда открыл стрельбу из аэрозольного пистолета во дворе жилого дома

Пьяный житель Калининграда, взбешенный катающимися на самокатах детьми, открыл стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как мужчина стоит во дворе и производит два выстрела в воздух.

В полицию обратилась мать одного из детей, которая была свидетелем произошедшего. После изучения записей с камер видеонаблюдения был задержан ранее судимый 51-летний местный житель. Предварительно установлено, что разозлившийся россиянин использовал в качестве оружия аэрозольный пистолет.

При обыске в квартире задержанного, помимо орудия преступления, полиция обнаружила банку с порохом, а также 22 шумовых и сигнальных патрона.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса («Хулиганство с применением оружия») (УК) России. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее в Оренбурге россиянин устроил стрельбу из травматического пистолета на глазах у детей и женщин. Сначала он открыл огонь по машинам, а позже в сторону местного Дворца творчества детей и молодежи.