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Россиянин устроил стрельбу на улице на глазах у детей

В Оренбурге неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета на глазах у детей

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Оренбурге россиянин устроил стрельбу из травматического пистолета на глазах у детей и женщин. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает «Комсомольская правда».

По сведениям издания, инцидент произошел на Карагандинской улице. Сначала неизвестный мужчина выстрелил в сторону машин на пересечении с улицей Расковой, а позже в сторону местного Дворца творчества детей и молодежи. В это время по улице шли местные жительницы, одна из них вызвала полицию.

Отмечается, что нарушитель — начальник одного из отделов регионального УМВД, который, по словам соседей, «не раз устраивал такое». Как рассказал «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области Радик Галимов, после сообщений СМИ о возможных противоправных действиях полицейского организована доследственная проверка. Сотрудники СКР установят обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку.

В УМВД России по Оренбургской области подтвердили, что стрелявший — сотрудник полиции, в момент происшествия он находился в отпуске. Если вина мужчины будет доказана, он понесет наказание в предусмотренном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

26 июня сообщалось, что в Приморье пьяный россиянин устроил стрельбу в ночном клубе и ранил трех человек.

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Елизавета Новикова
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