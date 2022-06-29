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Россия сможет продавать мясо и молоко Нигерии

Россельхознадзор договорился об экспорте российского молока и мяса в Нигерию

Фото: Leonardo Carvalho / Unsplash

Россия получила право на поставки мяса, рыбы и молока в Нигерию и сможет продавать в африканскую страну свою продукцию, сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Россельхознадзором и Федеральным Министерством сельского хозяйства и развития сельских регионов (FMARD) Федеративной Республики Нигерия согласованы ветеринарные сертификаты на экспортируемые из России в Нигерию: консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий; молоко и молочные продукты, полученные от домашних животных для употребления человеком в пищу; рыбную продукцию», — говорится в сообщении.

При этом объекты, с которых планируется осуществлять поставки, должны быть обследованы и внесены в специальный реестр экспортеров «Цербер». Кроме того, продукция обязана иметь маркировку и содержать состав на английском языке.

О заключении конкретных контрактов на поставки российской молочной, мясной и рыбной продукции в Нигерию пока не сообщается.

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Платон Щукин
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