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Житель Бурятии попросил оправдать избившего его полицейского

Житель Бурятии просит оправдать полицейского, который якобы избил его

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Житель Бурятии просит оправдать полицейского, который якобы избил его — правоохранитель Эрдэм Шоботкин был осужден на три года за это преступление. Об этом в среду, 29 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в Верховный суд РФ поступила жалоба на решение Восьмого кассационного суда, который оставил в силе приговор оперуполномоченному ОМВД по Курумканскому району Бурятии Эрдэму Шоботкину. В мае 2021 года лейтенант был осужден на три года общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. В ходе процесса сам пострадавший неоднократно заявлял, что дал показания против Шоботкина под давлением, а избили его на самом деле другие сотрудники полиции. Но судьи трех инстанций так и не приняли эти заявления во внимание.

По версии следствия, Эрдэм Шоботкин после окончания юридического института поступил на службу в уголовный розыск. Через две недели после этого он задержал и избил Баира Табхуева, подозреваемого в краже квадроцикла. Свидетелями обвинения выступили несколько сотрудников полиции, присутствовавших при избиении.

Табхуев тоже дал показания против Шоботкина, но позже от них отказался и заявил, что избили его двое других полицейских, которые по делу проходят свидетелями. Адвокат полицейского Елена Скуй утверждает, что заявления Табхуева подтверждены выводами экспертизы о том, что удары наносили как минимум два человека.

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