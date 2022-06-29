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В Совфеде усомнились в суверенитете Норвегии над Шпицбергеном

Сенатор Совфеда Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Отказ МИД Норвегии разрешить провоз товаров для российских вахтовиков на Шпицбергене ставит под вопрос суверенитет Норвегии над этим островом. О своих сомнениях в норвежском суверенитете заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram.

«Наши граждане на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере», — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что суверенитет в современном мире — это не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан.

Ранее сообщалось, что Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций. Запрос, направленный российской стороной, касался разрешения на перевозку продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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