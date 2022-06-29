В Совфеде усомнились в суверенитете Норвегии над Шпицбергеном

Сенатор Совфеда Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Отказ МИД Норвегии разрешить провоз товаров для российских вахтовиков на Шпицбергене ставит под вопрос суверенитет Норвегии над этим островом. О своих сомнениях в норвежском суверенитете заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram.

«Наши граждане на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере», — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что суверенитет в современном мире — это не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан.

Ранее сообщалось, что Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций. Запрос, направленный российской стороной, касался разрешения на перевозку продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене.