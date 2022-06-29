Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Неизвестные избили и обокрали совладельца крупной российской сети ресторанов

В Москве совладельца сети ресторанов «Тапчан» Урусова избили и обокрали на 700 тысяч евро

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Москве неизвестные напали на совладельца крупной российской сети ресторанов «Тапчан» Тамерлана Урусова. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ТАСС.

Бизнесмен обратился в отдел полиции после того, как в ресторане на Звенигородском шоссе его избила группа людей. Кроме того, они украли из кабинета Урусова 700 тысяч евро (около 40 миллионов рублей). Отмечается, что незадолго до произошедшего у ресторатора возникли серьезные разногласия с арендодателем.

Сейчас стражи порядка проводят расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве на Фрунзенской набережной неизвестные совершили нападение на основателя компании Gameland Дмитрия Агарунова.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года
Экспорт важнейших технологий в Россию упал на 90 процентов
Стала известна цель поездки Тутберидзе в США
Акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте
Кадыров сообщил о входе передовых групп военных в Лисичанск
Россиянам рассказали о характерных симптомах переносимых клещами болезней
На раскопках в Сычуане нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй
Блогерша примерила топ с Asos и удивилась расположению в нем своей груди
Жители трех городов бросились скупать недвижимость в Крыму
Apple перевыпустит «недооцененный» MacBook
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.