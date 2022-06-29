Неизвестные избили и обокрали совладельца крупной российской сети ресторанов

В Москве совладельца сети ресторанов «Тапчан» Урусова избили и обокрали на 700 тысяч евро

В Москве неизвестные напали на совладельца крупной российской сети ресторанов «Тапчан» Тамерлана Урусова. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ТАСС.

Бизнесмен обратился в отдел полиции после того, как в ресторане на Звенигородском шоссе его избила группа людей. Кроме того, они украли из кабинета Урусова 700 тысяч евро (около 40 миллионов рублей). Отмечается, что незадолго до произошедшего у ресторатора возникли серьезные разногласия с арендодателем.

Сейчас стражи порядка проводят расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве на Фрунзенской набережной неизвестные совершили нападение на основателя компании Gameland Дмитрия Агарунова.