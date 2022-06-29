BFMTV: всех 19 обвиняемых в терактах 2015 года в Париже признали виновными

Всех 19 обвиняемых в терактах 2015 года в Париже признали виновными. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Специальный суд присяжных утвердительно ответил на вопросы о виновности всех подсудимых. Отмечается, что обвинение в отношении Фарида Хархача о связи с терроризмом не подтвердилось. Он был признан виновным в преступном сговоре с целью совершения мошенничества.

В результате терактов в Париже в 2015 году погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Кроме того, в концертном зале «Батаклан» во время рок-концерта взяли заложников.

Спустя несколько дней в пригороде французской столицы один из предполагаемых организаторов терактов был убит. Ответственность за серию терактов взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).