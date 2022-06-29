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Выведены трансгенные мыши для ускоренного способа создания вакцин

В ИЦиГ вывели трансгенных мышей для ускоренного создания вакцин и лекарств

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Российские специалисты из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ) предложили ускоренный способ создания вакцин с помощью разработанной методики выведения трансгенных мышей. Об этом со ссылкой на пресс-службу института сообщает ТАСС.

В ходе исследования ученые вывели трансгенных мышей, обладающих восприимчивостью к вирусу SARS-CoV-2. Отсутствие таких подопытных весной 2020 года существенно затрудняло работу над появлением новых вакцин. Первое поколение грызунов с человеческими генами (отвечающих за заражение возбудителем COVID-19) вывели еще осенью 2020 года, однако они все еще не были способны заболеть. Затем, после ряда доработок, сотрудникам института удалось создать мышей с восприимчивостью. Кроме того, специалисты зафиксировали все нюансы в работе, которые препятствовали быстрому созданию таких животных у коллег по всему миру. Полученные наработки планируют также использовать и в других исследованиях по созданию новых вакцин и лекарственных препаратов.

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Елена Апазиди
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