Стилистка назвала лучшую одежду для долгих поездок

Стилистка Тродд назвала платья-футболки и штаны-джоггеры лучшей одеждой для долгих поездок

Модный редактор британской версии журнала Glamour Джорджия Тродд назвала лучшую одежду для долгих поездок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, вдохновением для подобного наряда могут послужить домашние вещи. «Комфорт превыше всего, когда речь заходит о сборах в аэропорт», — отметила эксперт. Однако она подчеркнула, что для того, чтобы выглядеть идеально, следует придерживаться нескольких правил. Например, добавить к образу массивные кроссовки, кепку, золотые украшения, дорогую дизайнерскую сумку или большую сумку-ведро.

Эксперт внесла в список спортивные штаны-джоггеры, уютные джемперы, стильные толстовки с капюшоном, сандалии из овечьей шерсти, длинные платья-футболки и свободные рубашки. Кроме того, журналистка посоветовала подбирать одежду нейтральных оттенков.

«Модные блогеры и стилисты каждый раз попадают в самую точку, достигая правильного баланса между комфортными и изящными нарядами. При этом создается впечатление, что они даже не старались. Следуйте их примеру», — заключила Тродд.

В мае стюардессы разных авиакомпаний назвали самую удобную обувь для долгих перелетов и пересадок в аэропорту. По мнению бортпроводницы авиакомпании Alaska Airlines Келли, в самолет следует надевать модели на шнуровке, например кроссовки на резиновой подошве. Они помогают предотвратить скольжение при ходьбе на большие расстояния во время пересадок и избежать синяков на ногах.