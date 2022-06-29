На Украине собрались возвращать территории военным путем

Советник главы ОП Подоляк заявил, что Украина вернет свои территории военным путем

Власти Украины собираются вернуть свои утраченные территории военным путем. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

«Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не "успокаивающая мантра" и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет», — заявил Подоляк.

По его словам, для этого необходимо конкретное количество позиций тяжелой техники, чтобы сформировать паритет вооружений.

Ранее саммит НАТО призвал президента Украины Владимира Зеленского решить конфликт в республике военным путем. По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, альянс продолжит помогать Киеву.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, прекращение специальной военной операции на Украине военным путем выгодно НАТО.