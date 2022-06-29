В России оценили заявление НАТО о завершении конфликта на Украине военным путем

Депутат Новиков счел стратегией НАТО желание завершить украинский конфликт военным путем

Прекращение специальной военной операции на Украине военным путем выгодно НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил заявление с саммита НАТО о том, что конфликт на Украине должен закончиться победой на поле боя.

Запад не для того провоцировал государственный переворот в 2014 году, не для того поддерживал правонационалистические силы, не для того организовывал бандеровский реванш, чтобы так легко сейчас отказаться от своих замыслов Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Замыслы состоят в том, чтобы украинскую власть нацелить на борьбу с Россией. Для русского и украинского народов то, что происходит сейчас на Украине, — это большая личная драма. Для модераторов западной политики это большая удача, как они считают, которая позволяет чужими руками воевать против России, создавать целый комплекс угроз в Европе. Тем более что для США это не только способ давления на саму Российскую Федерацию, но и шанс понизить возможность европейских стран занимать самостоятельную позицию, повысить свою роль», — сказал он.

Заявление премьера Бельгии не отражает единое мнение всех представителей западных стран, считает парламентарий. По его словам, в НАТО существуют различные тенденции и некоторые политики рассматривают разные варианты разрешения российско-украинского конфликта.

Часть европейских политиков хотела бы прекратить конфликт в центре Европы, который явным образом бьет по Евросоюзу, его отдельным странам. Некоторые сигналы со стороны [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Олафа] Шольца, связанные с прекращением боевых действий, имеют место Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Мирные переговоры

Чтобы мирные переговоры России и Украины возобновились, одного желания западных стран НАТО недостаточно. Москва будет готова продолжить диалог при определенных условиях, утверждает Дмитрий Новиков.

«Чтобы стали возможны мирные переговоры, должен появиться субъект переговорного процесса с украинской стороны. Я [президента Украины Владимира] Зеленского в этом качестве не вижу. Он утратил возможность на переговорах представлять украинский народ после того, как обманул его, после отказа от исполнения той предвыборной программы, ради которой украинцы его избрали — с решением социальных проблем, завершением войны в Донбассе, свободы русского языка. Ни один из ключевых пунктов его программы не выполнен. Если он обманывает собственный народ, как тогда можно его рассматривать как переговорщика? Чтобы решить проблему прекращения военных действий на территории Украины, нужно освободить украинский народ от этого режима», — заключил депутат.

Последние переговоры Москвы и Киева прошли в конце марта в Стамбуле.