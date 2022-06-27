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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Зеленский заявил о намерении Украины вступить в переговоры с Россией «с сильной позиции»

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. Об этом он высказался в видеообращении к лидерам стран Группы семи (G7), передает РИА Новости.

Он заявил, что «сейчас не время для переговоров» с Москвой, отметив, что Киев намерен вступить в них, когда «вновь окажется в позиции сильного».

Ранее сообщалось, что в своем обращении к лидерам стран G7 Зеленский высказался о сроках окончания конфликта на Украине. По его словам, боевые действия необходимо закончить до начала зимы. Кроме того, украинский лидер заявил о желании республики получить системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Алевтина Запольская
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