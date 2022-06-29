На Западе рассказали об унижении для США от России

National Review: победа РФ на Украине станет вторым унижением для США после Афганистана

Победа России на Украине станет вторым крупным поражением США после «унизительного» вывода войск из Афганистана. Об этом рассказал обозреватель издания National Review Брендан Дауэрти.

Он отметил, что попытки Соединенных Штатов создать дополнительные издержки для Москвы во время проведения спецоперации сделают триумф более масштабным, если Киеву не удастся осуществить решающее стратегическое отступление.

Дауэрти указал, что президент России Владимир Путин в этом случае сможет объявить не только о победе на Украине, но и над западными странами. По его мнению, подобный исход конфликта спровоцирует панику в государствах НАТО.

«После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США. И этот риск вполне реален», — резюмировал автор статьи.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Чжан Хао предсказал НАТО крах из-за того, что альянс проводит политику без учета интересов других стран. По его словам, стратегия экспансии вынудила Россию предложить проект гарантий безопасности, который был отвергнут. Это обострило ситуацию вокруг Украины.