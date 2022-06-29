Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО

США не сообщали России о своих планах по укреплению военного присутствия в Европе

Фото: Florian Gaertner / photothek.de / Globallookpress.com

США не сообщали России о своих планах по укреплению военного присутствия в Европе и отказались контактировать с Москвой по поводу изменений в НАТО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Никаких сообщений с Москвой об этих изменениях не было, и в этом нет необходимости», — заявил он, сославшись на юридическую необязательность диалога с российской стороной по данной теме.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Ранее лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ с 1 июля
Россиянам раскрыли секрет роста числа подписчиков в сети
Обвиняемого в надругательстве над внучкой жителя Подмосковья нашли в Черногории
102-летние сестры-близнецы раскрыли секрет долголетия
Стало известно о планах Кокорина на дальнейшую карьеру
Маск пропал из Twitter
Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины
Украина сообщила о самом масштабном обмене пленными с Россией
В России подешевеет один вид жилья
В российском городе таксист насмерть сбил мальчика и скрылся
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.