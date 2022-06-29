Покупательница заметила непристойное слово на детском браслете в универмаге

Австралийка Мелисса заметила слово «семенники» на детском браслете в универмаге Kmart

Австралийка заметила непристойное слово на детском товаре в популярном универмаге и высказала свое возмущение в соцсетях. Соответсвующий пост появился в Facebook-сообществе Kmart Home Decor & Hacks Australia (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пользовательница сети Мелисса рассказала, что отправилась на шопинг в массмаркетовый магазин Kmart, чтобы купить новые вещи своим детям. Среди прочего женщина захотела приобрести браслет, из бусин которого составлено слово besties («лучшие друзья»). Однако, по ее словам, один из продавцов подменил на украшении буквы, чтобы выражение обрело пошлое значение.

«Сотрудник Kmart захотел, чтобы мой ребенок разгуливал по городу со словом testies ("семенники") на руке», — возмутилась покупательница дизайну в размещенной публикации, прикрепив фотографию аксессуара. При этом она не уточнила стоимости упомянутого товара.

Юзеров развеселил снимок, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Надеюсь, ты купила их!», «У продавца хорошее чувство юмора», «Хорошо, что ты заметила этот дизайн до покупки», «Смеюсь в голос», «Как же смешно», — высказывались участники группы.

В сентябре 2021 года жестокие рисунки на детской рубашке вызвали ужас у покупательницы. Согласно материалу, женщина, имя которой не указано, опубликовала в китайской соцсети Weibo фото новой белой рубашки упомянутой марки четырехлетнего сына. На снимке видно, что изделие покрыто различными рисунками в виде палачей с топорами, индейцев, стреляющих из лука в людей, и пистолетов.