СКР возбудил дело в отношении военного ВСУ за расстрел мирного жителя

СКР возбудил дело в отношении старшего сержанта ВСУ, расстрелявшего жителя Мариуполя

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением в отношении старшего сержанта войсковой части Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Катранича. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, Катранич несколько раз выстрелил из автомата в мирного жителя Мариуполя, которого украинские военнослужащие задержали для проверки документов. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В настоящее время следователи провели допросы свидетелей и нашли тело погибшего. Как отмечается, руки жертвы были перетянуты строительными хомутами. Личность убитого еще не установлена.

Сотрудники СКР установили, где находится Катранич. В ближайшее время его этапируют.