79-летний мужчина застрелил 21-летнюю жену за желание развестись

Daily Mirror: в Мехико 79-летний мужчина застрелил свою 21-летнюю жену

В Мехико 79-летний мужчина застрелил 21-летнюю жену, когда она объявила о желании развестись с ним. Об этом сообщает Daily Mirror.

Убийство произошло 23 июня. Певица Ирма Лидия и ее супруг Хесус Эрнандес встретились в отдельном кабинете в японском ресторане. За обедом пара начала ругаться, затем оказавшийся в заведении сотрудник полиции услышал три выстрела. Войдя в кабинет, он увидел лежащую на полу в крови Лидию.

Эрнандес и его телохранитель Бенджамин Эрнандес были задержаны при попытке сесть в автомобиль и уехать. В ходе расследования выяснилось, что мужчина не раз угрожал своей супруге физической расправой. Лидия обращалась в полицию в 2021 году после того, как Эрнандес ее избил, но в итоге решила дать браку еще один шанс. Ситуация не изменилась, и в апреле девушка подала на развод, чем разозлила мужа.

Первое судебное заседание по делу состоялось в воскресенье, 26 июня. Эрнандес не признал вину и попросил поместить его под домашний арест из-за преклонного возраста, но судья отклонил просьбу. Второе заседание назначено на 30 июня.

Ирма Лидия была певицей, танцовщицей и актрисой. Она родилась в семье Карлоса Кинонеса, одного из самых известных бизнесменов Мексики. Лидия с детства увлекалась музыкой и со временем начала принимать участие в концертах и мероприятиях. За недолгую карьеру она успела посотрудничать со многими мексиканскими исполнителями и даже получила Национальную премию в области культуры. В 2021 году Лидия вышла замуж за адвоката Хесуса Эрнандеса, который был на 58 лет старше нее.

Ранее сообщалось, что в Египте студент Университета Мансура зарезал девушку у входа в учебное заведение из-за того, что она отказалась выйти за него замуж. Молодой человек признал вину и объяснил, что решился на убийство после того, как девушка не ответила взаимностью на его чувства.