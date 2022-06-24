Студент зарезал отказавшуюся выйти за него замуж девушку

Egpytian Independent: студент зарезал не принявшую предложение руки и сердца девушку

В Египте студент Университета Мансура зарезал девушку у входа в учебное заведение из-за того, что она отказалась выйти за него замуж. Об этом сообщает Egpytian Independent.

Преступление произошло утром в понедельник, 20 июня. Мохамед Адель напал на Наиру Ашраф рядом с университетом и нанес ей смертельные удары ножом в шею. Свидетелями нападения стали тринадцать студентов и сотрудников вуза, которые подтвердили, что с девушкой расправился именно Адель.

Подозреваемого задержали на следующий день. Молодой человек признал вину и объяснил, что решился на убийство после того, как Ашраф не ответила взаимностью на его чувства и не приняла предложение руки и сердца.

В ходе расследования выяснилось, что за несколько месяцев до нападения семья погибшей обращалась в полицию с просьбой защитить Ашраф от навязчивого кавалера. Кроме того, родственники девушки умоляли и самого молодого человека не причинять ей вреда.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Бангалор три дня выживала в колодце глубиной 18 метров. Туда ее столкнул интернет-знакомый после того, как она отказалась выйти за него замуж на первом свидании.