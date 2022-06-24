Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Студент зарезал отказавшуюся выйти за него замуж девушку

Egpytian Independent: студент зарезал не принявшую предложение руки и сердца девушку

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В Египте студент Университета Мансура зарезал девушку у входа в учебное заведение из-за того, что она отказалась выйти за него замуж. Об этом сообщает Egpytian Independent.

Преступление произошло утром в понедельник, 20 июня. Мохамед Адель напал на Наиру Ашраф рядом с университетом и нанес ей смертельные удары ножом в шею. Свидетелями нападения стали тринадцать студентов и сотрудников вуза, которые подтвердили, что с девушкой расправился именно Адель.

Подозреваемого задержали на следующий день. Молодой человек признал вину и объяснил, что решился на убийство после того, как Ашраф не ответила взаимностью на его чувства и не приняла предложение руки и сердца.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019

В ходе расследования выяснилось, что за несколько месяцев до нападения семья погибшей обращалась в полицию с просьбой защитить Ашраф от навязчивого кавалера. Кроме того, родственники девушки умоляли и самого молодого человека не причинять ей вреда.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Бангалор три дня выживала в колодце глубиной 18 метров. Туда ее столкнул интернет-знакомый после того, как она отказалась выйти за него замуж на первом свидании.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Германия собралась национализировать часть «Северного потока-2»
Казахстан заявил о приверженности ценностям ОБСЕ
Разработан метод определения болезни Паркинсона по крови
Польша согласилась помогать Германии с нефтью в обход России
Студент зарезал отказавшуюся выйти за него замуж девушку
Тренер по вольной борьбе из Дагестана спас людей в смертельном ДТП в Москве
Вино в России начнут продавать в алюминиевых банках вместо стекла
Перечислены главные опасности летнего солнца
У россиян появилась возможность отдохнуть в ОАЭ по цене Турции
В российских сервисах такси прозошли сбои
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.