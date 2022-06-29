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В России разрешили регистрировать детей по месту жительства родителей

Президент РФ Путин подписал закон о регистрации детей по месту жительства родителей

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий регистрировать детей по месту жительства родителей, а не там, где новорожденный фактически появился на свет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До сих пор по нормам от 1997 года в записи акта о рождении указывается фактическое место рождения ребенка. Отмечается, что в некоторых городских и муниципальных округах закрываются родильные отделения, поэтому женщины отправляются рожать в крупные перинатальные центры.

Таким образом, родители из небольших поселков, где отсутствовали родильные отделения, не могли записать ребенка по месту своего проживания. Авторы законопроекта отмечали, что количество таких детей значительно возрастает.

«По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей», — говорится в пояснительной записке.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина назвала чрезвычайной демографическую ситуацию в России. Она отметила, что в регионах страны снизилось число женщин репродуктивного возраста.

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Марина Совина
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