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В родном городе Зеленского улицы переименуют в честь Джонсона и Javelin

В Кривом Роге улицы переименуют в честь премьера Джонсона, сенатора Спартц и Javelin

В родном городе президента Украины Владимира ЗеленскогоКривом Роге — улицы, связанные с Россией, переименуют в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американского сенатора украинского происхождения Виктории Спартц и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на заместителя мэра города Сергея Милютина, передает РБК.

Так, именем британского премьера хотят назвать улицу летчика Водопьянова, уточняет «Страна.ua». Кроме того, улицу Пушкина предлагается переименовать в честь президента США Джо Байдена, а улицу Армавирскую — в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна.

В апреле Киевский горсовет начал сбор предложений по переименованию городских объектов, чьи названия связаны с Россией или Белоруссией. Речь идет о почти трех сотнях улиц, переулков, аллей, парков, проспектов и станций метро, которые носят имена русских или белорусских писателей, ученых, художников, политических деятелей, связаны с городами в России и Белоруссии или отсылают к истории этих стран.

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Марина Совина
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