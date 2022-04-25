В Киеве переименуют три сотни связанных с Россией улиц и проспектов

Киевский горсовет захотел переименовать около 300 связанных с Россией городских объектов

Киевский горсовет начал сбор предложений по переименованию городских объектов, чьи названия связаны с Россией или Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную администрацию.

Речь идет о почти трех сотнях улиц, переулков, аллей, парков, проспектов и станций метро, которые носят имена русских или белорусских писателей, ученых, художников, политических деятелей, связаны с городами в России и Белоруссии или отсылают к истории этих стран.

Местные власти захотели переименовать эти объекты из-за боевых действий на территории Украины, а также в рамках закона о декоммунизации. Сроки реализации предложений по смене названий пока не уточняются.

Ранее стало известно, что киевские власти запланировали снос скульптуры двух рабочих, которая является составной частью монумента дружбы русских и украинцев в Крещатском парке. Оставшуюся часть архитектурного памятника подсветят в цвета украинского флага.