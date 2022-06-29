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Захарова обратилась к Зеленскому с призывом не запугивать российских журналистов

Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить запугивать российских журналистов посредством покушений и провокаций. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что украинские спецслужбы «давно и очень плотно работают в журналистской среде, придумывая страшные провокационные акции». Она также обвинила представителей спецслужб в подготовке покушений на сотрудников российских СМИ.

По словам представителя ведомства, подобные жесты демонстрируют «новую грань беззакония и человеконенавистничества». «Прекратите запугивать людей, которые работают в средствах массовой информации, прекратите угрожать им», — потребовала Захарова.

Ранее стало известно, что саммит НАТО, который проходит в Мадриде, призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине.

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Варвара Кошечкина
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