Захарова обратилась к Зеленскому с призывом не запугивать российских журналистов

Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить запугивать российских журналистов посредством покушений и провокаций. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что украинские спецслужбы «давно и очень плотно работают в журналистской среде, придумывая страшные провокационные акции». Она также обвинила представителей спецслужб в подготовке покушений на сотрудников российских СМИ.

По словам представителя ведомства, подобные жесты демонстрируют «новую грань беззакония и человеконенавистничества». «Прекратите запугивать людей, которые работают в средствах массовой информации, прекратите угрожать им», — потребовала Захарова.

Ранее стало известно, что саммит НАТО, который проходит в Мадриде, призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине.