В Кабардино-Балкарии реконструируют 240 дворов к 2024 году

В Кабардино-Балкарии реконструируют 240 дворов по проекту «Жилье и городская среда»

В Кабардино-Балкарии благоустроят 240 дворов многоквартирных домов к 2024 году. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, реконструкцию проведут на средства, полученные по профильному национальному проекту «Жилье и городская среда».

Отмечается, что за три года существования проекта в надлежащее состояние привели свыше 350 территорий. В частности, строители меняют дорожное покрытие, бортовые камни, а также устанавливают скамейки и урны.

Кроме того, на объектах обновляют системы освещения, а в некоторых дворах оборудуют детские игровые площадки.

Ранее стало известно, что в Нальчике состоялись межрегиональные соревнования по чирлидингу. Всего на чемпионате присутствовали более 600 спортсменов из восьми регионов России. Победу в конкурсе одержали чирлидеры из Краснодарского края.