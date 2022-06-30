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Врач предупредил россиян об опасных свойствах активированного угля

Врач Шишкин заявил, что активированный уголь может вызвать аллергию и кровотечение

Фото: Shutterstock

Активированный уголь может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, заявил семейный врач Валентин Шишкин. Об опасных свойствах популярного у россиян абсорбирующего препарата он предупредил в беседе с изданием Ura.ru.

Медик оценил активированный уголь как малоэффективное средство против отравления, которое к тому же может вызвать аллергию, так как этот препарат очень неоднородный по своему составу.

Кроме того, активированный уголь опасно принимать людям с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, предостерег Шишкин. По его словам, этот препарат может спровоцировать язвенные кровотечения, о которых пациент даже не будет подозревать, потому что его стул будет черным из-за приема препарата. Также при бесконтрольном приеме этого лекарства усиливаются окислительные реакции на поверхности слизистых, из-за чего могут образовываться эрозии.

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В заключение врач рекомендовал заменить в домашней аптечке активированный уголь на современные сорбенты, которые более эффективны и безопасны. Если же у человека нет такой возможности, необходимо строго соблюдать дозировку лекарства. Рассчитывается она по формуле «одна таблетка на 10 килограммов веса», длительность приема не должна превышать пяти дней, напомнил Шишкин.

Ранее тренер Энн Пуарье, диетолог Лиза Ричардс и хирург Гектор Перес перечислили вредные привычки, от которых стоит немедленно отказаться женщинам после 40 лет. В частности, они заявили, что регулярный недосып и отказ от фруктов и овощей в период начинающейся гормональной перестройки организма могут ускорить старение и ухудшить состояние здоровья.

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Наталья Обрядина
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