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Местом проведения следующего саммита НАТО назначили Литву

Генсек НАТО Столтенберг назвал Литву местом проведения следующего саммита альянса
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Литва назначена местом проведения следующего саммита НАТО, который состоится в 2023 году. Об этом сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран Североатлантического альянса в Мадриде, передает ТАСС.

По словам генсека, прошедший саммит в Мадриде оказался историческим для НАТО. Он пояснил, что лидеры стран-участниц альянса приняли много важных политических решений и утвердили новую стратегическую концепцию альянса. «Мы вновь встретимся в следующем году в литовском Вильнюсе» , — заключил Столтенберг.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что НАТО создаст на территории республики дивизию для ее защиты. По словам Каллас, на саммите в Мадриде были приняты конкретные решения по усилению восточного крыла НАТО. Она также поддержала приглашение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

29 июня в рамках саммита НАТО была принята новая стратегическая концепция, в которой Россию признали главной угрозой безопасности. Согласно новой концепции, цель России — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.

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Николай Чигасов
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