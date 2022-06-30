В АНО «Диалог» прокомментировали законопроект о страницах госорганов в соцсетях

Замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Цепелев: интересный контент вовлекает жителей

Предложения экспертов АНО «Диалог» были учтены при составлении принятого Госдумой в третьем чтении законопроекта, который обязывает органы власти вести официальные страницы в соцсетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в организации.

Так, замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заметил, что, в частности, специалисты предложили размещать в госпабликах не только официальную информацию — это, по его словам, позволит готовить и публиковать неформальный, полезный, интерактивный и даже развлекательный контент.

«Например, в паблике города можно провести викторину на знание истории: к работе администрации это прямого отношения не имеет, но интересный контент позволяет вовлекать жителей, наращивать подписчиков», — прокомментировал Цепелев.

В свою очередь, начальник отдела по развитию госпабликов Денис Зацепин подчеркнул, что главной площадкой для таких страниц была и остается соцсеть «ВКонтакте». «На сегодня во "ВКонтакте" работает почти 50 тысяч госпабликов, в "Одноклассниках" — 17 тысяч, в мессенджере Telegram — пять тысяч. Прогнозируется, что ситуация останется схожей и в будущем, с возможным ростом аккаунтов в Telegram», — пояснил он.

Согласно данным АНО «Диалог Регионы», на данный момент насчитывается 72 тысячи госпабликов с общей аудиторией 47 миллионов человек. Потенциальный объем — 150 тысяч учреждений, страницы которых должны появиться в соцсетях.

Законопроект, о котором идет речь, был принят нижней палатой парламента 30 июня. Он вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в отдельные законодательные акты России. Согласно инициативе, органы власти должны будут создавать страницы в соцсетях и размещать на них актуальную информацию о своей деятельности. Кроме того, вести официальные страницы должны будут подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.