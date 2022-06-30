Госорганы обяжут вести страницы в соцсетях

Госдума приняла законопроект, обязывающий госорганы создавать и вести страницы в соцсетях

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который обязывает органы власти вести официальные страницы в социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, законопроект вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в отдельные законодательные акты России. Согласно инициативе, органы власти должны будут создавать страницы в соцсетях и размещать на них актуальную информацию о своей деятельности.

Кроме того, вести официальные страницы должны будут подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.

Как уточняет «Интерфакс», на официальных страницах можно будет размещать данные о проводимых опросах и иных мероприятиях, связанных с выяснением мнения граждан. Кроме того, на них можно будет публиковать материалы по вопросам, которые выносятся на общественное обсуждение или публичное слушание, а также результаты этих слушаний и обсуждений. Помимо этого, в этих группах будет содержаться информация о том, как можно направлять свои предложения в электронной форме.

Ранее 30 июня стало известно, что Госдума приняла закон о зеркальном ответе на притеснения российских средств массовой информации за границей. В случае дальнейшего принятия законопроекта генпрокурор и его заместители получат право запрещать на территории России деятельность иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении отечественной прессы за рубежом.